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Барнаульцы рассказали о нескольких проблемных участках на городских дорогах

, ИА "Амител"
Некоторые из них не ремонтируют уже несколько лет

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о нескольких проблемных участках дорог. Часть из них не ремонтируют, а некоторые, наоборот, ремонтируют, но так, что после этого нужен еще один ремонт. 

Местные жители пожаловались на проблемный въезд во дворы у дома номер 102 по улице Попова. По словам людей, выбоины остались после предыдущего ремонта теплосетей, но не восстанавливают дорогу уже около семи лет. 

Также горожане недовольны ремонтными работами по ул. Водозаборной. Здесь весь строительный мусор вываливается прямо на проезжую часть.

На отсутствие нормальных тротуаров посетовали жители новых кварталов Лазурный и Лазурный-2. Из-за узких дорожек во время дождя людям приходится ходить по грязи, а продолжается это уже шесть лет. 

 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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