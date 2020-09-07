Бийчане отпраздновали юбилей свалки в одном из дворов города

Жители Бийска отпраздновали пятилетний юбилей свалки. Своеобразное празднование прошло в группе "Инцидент Бийск".

Один из жителей города опубликовал фотографию свалки мусора, подписав пост словами: "Помойке пять лет уже". В комментариях бийчане начали поздравлять друг друга и шутить о праздничном салюте и приглашении Ольги Бузовой на праздничное мероприятие. "С юбилеем!" – написал один из подписчиков паблика.

Некоторые из комментаторов не обрадовались подобному событию и предложили жителям окрестных домов устроить субботник и самостоятельно вывезти мусор, а не критиковать администрацию за бездействие в ликвидации стихийной свалки.