Бийчане отпраздновали юбилей свалки в одном из дворов города

Жители Бийска отпраздновали пятилетний юбилей свалки. Своеобразное празднование прошло в группе "Инцидент Бийск".
Один из жителей города опубликовал фотографию свалки мусора, подписав пост словами: "Помойке пять лет уже". В комментариях бийчане начали поздравлять друг друга и шутить о праздничном салюте и приглашении Ольги Бузовой на праздничное мероприятие. "С юбилеем!" – написал один из подписчиков паблика.
Некоторые из комментаторов не обрадовались подобному событию и предложили жителям окрестных домов устроить субботник и самостоятельно вывезти мусор, а не критиковать администрацию за бездействие в ликвидации стихийной свалки.
Комментарии
Интересно, среди отмечающих были те, кто мусор туда валил?
07:35, конечно, как же без него, но он дилектно помалкивал, чтоб не портить ДР))))
Нет, что бы нанять спец. технику и вывезти этот мусор на свалку, мы будем водить вокруг этой кучи хороводы