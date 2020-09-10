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Эсеры просят жителей помочь с законом о льготах по уплате транспортного налога

, ИА "Амител"
Законопроект могут рассмотреть на сессии Алтайского Заксобрания до конца года

Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Алтайском Заксобрании готовят закон о введении новых льгот по уплате транспортного налога в крае. Народные избранники призывают жителей принять участие в разработке законопроекта, сказано на сайте партии.

Эсеры предлагают освободить от уплаты транспортного налога льготников (пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и т.д.), владеющих ТС мощностью до 150 лошадиных сил. Об этом депутаты-справороссы говорят не первый год и будут продолжать настаивать на реализации этой меры поддержки для наиболее незащищенных категорий граждан.

В настоящее время льготы распространяются только на автомобили мощностью до 100 л.с., что уже не соответствует большей части автопарка, находящегося в собственности жителей края – легковые машины с двигателями мощностью до 100 л.с. практически не производятся либо представляют собой базовые версии малолитражек, на которые приходится незначительный процент продаж.

Кроме того, партийцы предлагают освободить от уплаты налога владельцев транспортных средств с электрическими и гибридными двигателями. Такие автомобили гораздо меньше загрязняют окружающую среду, чем ТС с бензиновыми, дизельными или газовыми двигателями. Поэтому большинство развитых зарубежных стран, а также ряд регионов РФ стимулируют приобретение электромобилей и гибридов, в том числе через установление для них налоговых льгот.

Помимо прочего справороссы намерены поднять вопрос о снижении ставок транспортного налога для автомобилей. Не секрет, что в Алтайском крае они одни из самых высоких по стране.

"Конечно, к этому вопросу нужно подходить очень аккуратно, потому что транспортный налог – это налог, зачисляемый именно в краевой бюджет, поэтому отменить его в принципе или в разы опустить его ставки мы не можем, ибо это сразу приведет к существенной просадке доходной части бюджета, а значит, ударит по выполнению наших социальных обязательств, – отмечает лидер фракции СР Александр Молотов. – Однако инициировать экспертное обсуждение вопроса о снижении транспортного налога, считаю, мы не просто можем, но и в условиях существенного ухудшения экономического положения наших сограждан вследствие пандемии коронавирусной инфекции мы просто обязаны.

Свои предложения жители края могут присылать на электронную почту фракции "Справедливая Россия" – sr@akzs.ru. Или оставлять на странице Александра Молотова в "Одноклассниках".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

10.09.2020 09:25
- гость -

Налог был и будет.

10.09.2020 09:34
- гость -

Звучит то все красиво! Но есть но... Налог увеличат другим автовладельцам, которые не попадают под льготы.

10.09.2020 09:43
гость

10.09.2020 09:34
- гость -
Звучит то все красиво! Но есть но... Налог увеличат другим автовладельцам, которые не попадают под льготы.

Ну и правильно. Все что сейчас за 150 лс -авто за 2 с половиной млн. Деньги есть плати налог

10.09.2020 09:46
месный

Это какая ж кормушка то шикарная для князьков на местах, да понты , ктож от этого откажется то! Стока бабосов. Да и сли Васе будет по карману старый 600 мерин, то это уже не понты, так ведь, а так он бы его потянул, но вот конский налог на него переводит его в разряд понтов. А понты это смысл жизни у царьков походу.

10.09.2020 09:55
гость

У мерсов за 600 тр нет литража от 3,5 и выше

10.09.2020 09:59
месный

10.09.2020 09:55
гость

У 600 мерина такто 6 литров, это символ 90х, даже щас можно найти который ездит и вполне подремонтировать если руки из правильного места, чтобы было уже так ничё, но вот налог на него это будет полный трындец- я вот про что ващето написал.

10.09.2020 10:07
- гость -


10.09.2020 09:43
гость
А кто Вам сказал, что налог только от 150 кобыл? У многих автомобили до 150 лошадей, но повысят то и им! Так просто доходную часть не упустят. Сумма конечного поступления все равно будут прежней, а может даже и выше. Всю недостающую часть "раскидают" на тех кто платит налог и все!

10.09.2020 10:30
Предыдущему гостю

"Всю недостающую часть "раскидают" на тех кто платит налог и все!" - я стесняюсь спросить, а где это вы в заметке такое вычитали?

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