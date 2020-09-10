Депутаты фракции "Справедливая Россия" в Алтайском Заксобрании готовят закон о введении новых льгот по уплате транспортного налога в крае. Народные избранники призывают жителей принять участие в разработке законопроекта, сказано на сайте партии.

Эсеры предлагают освободить от уплаты транспортного налога льготников (пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и т.д.), владеющих ТС мощностью до 150 лошадиных сил. Об этом депутаты-справороссы говорят не первый год и будут продолжать настаивать на реализации этой меры поддержки для наиболее незащищенных категорий граждан.

В настоящее время льготы распространяются только на автомобили мощностью до 100 л.с., что уже не соответствует большей части автопарка, находящегося в собственности жителей края – легковые машины с двигателями мощностью до 100 л.с. практически не производятся либо представляют собой базовые версии малолитражек, на которые приходится незначительный процент продаж.

Кроме того, партийцы предлагают освободить от уплаты налога владельцев транспортных средств с электрическими и гибридными двигателями. Такие автомобили гораздо меньше загрязняют окружающую среду, чем ТС с бензиновыми, дизельными или газовыми двигателями. Поэтому большинство развитых зарубежных стран, а также ряд регионов РФ стимулируют приобретение электромобилей и гибридов, в том числе через установление для них налоговых льгот.

Помимо прочего справороссы намерены поднять вопрос о снижении ставок транспортного налога для автомобилей. Не секрет, что в Алтайском крае они одни из самых высоких по стране.

"Конечно, к этому вопросу нужно подходить очень аккуратно, потому что транспортный налог – это налог, зачисляемый именно в краевой бюджет, поэтому отменить его в принципе или в разы опустить его ставки мы не можем, ибо это сразу приведет к существенной просадке доходной части бюджета, а значит, ударит по выполнению наших социальных обязательств, – отмечает лидер фракции СР Александр Молотов. – Однако инициировать экспертное обсуждение вопроса о снижении транспортного налога, считаю, мы не просто можем, но и в условиях существенного ухудшения экономического положения наших сограждан вследствие пандемии коронавирусной инфекции мы просто обязаны.

Свои предложения жители края могут присылать на электронную почту фракции "Справедливая Россия" – sr@akzs.ru. Или оставлять на странице Александра Молотова в "Одноклассниках".