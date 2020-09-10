В четверг, 10 сентября, в Алтайском крае снова будет холодно, сохранятся дожди, информируют в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, утром будет туман. При этом в светлое время суток воздух прогреется до +12...+17 градусов. Местами по региону ожидаются небольшие дожди, а по северо-востоку и в предгорьях – умеренные дожди. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, при порывах – до 13 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов. Утром будет туман, а в течение дня – небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра не превысит 8 метров в секунду.