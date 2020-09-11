Пятница, 11 Сентябрь, 13:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,53
€ 89,3
18°

1046370 +0
Обь
221см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

В российских магазинах могут ввести двойные ценники

, ИА "Амител"
Помимо стоимости товара, авторы инициативы предложили указывать вес или объем продукта
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Союз потребителей России предложил Минпромторгу на ценниках в магазинах, помимо стоимости товара, указывать его цену за стандартный вес или объем продукта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива лишит производителей стимула уменьшать тару товара от стандартных объемов, не снижая при этом цену. Так, например, вместо 1 литра молока производители не смогут налить в него лишь 900 миллилитров, а вместо килограмма гречки продать упаковку 800 граммов.

Как подчеркнул глава Союза потребителей Петр Шелиц, такая мера также позволит покупателям проще ориентироваться в ценах, потому что в нынешних условиях у людей не всегда есть возможность сравнить стоимость товаров из-за разного объема упаковок.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.09.2020 13:35
- гость -

Добавить где произвёл и тд. Инструкцию на 10 листа. Идиоты.

11.09.2020 13:38
- гость -

Вес за килограмм на ценнике - это здравая мысль, как в Ашане, и места не так много занимает. Очень удобно сравнивать не обращаясь к калькулятору...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
13:43
Екатерина Андреева отдохнула на Алтае и сравнила его с Марсом 0
13:30
Достать до звезд. Много ли вы знаете о холодном и загадочном космосе? Тест от amic.ru 1
13:17
Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют семь раз за день 0
13:04
В российских магазинах могут ввести двойные ценники 2
12:51
В Алтайском крае безработные получат выплаты на детей в сентябре 1
12:40
Умер игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов 0
12:27
Третий этап ремонта взлетно-посадочной полосы завершили в Барнауле 2
12:15
Сотрудница полиции сбила ребенка в Горном Алтае 7
12:02
Без фальши. Ксения Милас о скандальном "Ревизорро", гонорарах и "хреновых" отельерах 1
11:52
Как обезопасить себя от псевдонотариусов, "промышляющих" в интернете 0
11:38
Сильный снегопад обрушился на алтайское село 1
11:23
Адвокат Пашаев заявил, что защищал Михаила Ефремова бесплатно 2
11:08
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 63 человека 10
11:03
Пушок, Тихон и Марсель. В конкурсе "Главная кошка города" выбрали первых финалистов 7
10:50
Чтобы таланты не пропадали. Владимир Шаманов открыл в Барнауле новую спортплощадку 11
10:37
В завтраки барнаульских школьников после жалоб добавят сосиски 41
10:25
В Республике Алтай произошел очередной скачок заболеваемости COVID-19 0
10:13
В Барнауле скончалась известный профессор Тамара Степанская 4
10:02
Обменяй чек на скидку. Магазин белья "Блис" дарит подарки в честь дня рождения 0
09:51
Россия ответила в ООН на сообщения об отравлении Навального "Новичком" 17
09:39
В России предложили сделать общественный транспорт бесплатным 24
09:27
"Сарайчик такой". Евгению Ракшину не разрешили построить ТРЦ "Лето-2" 23
09:14
В Китае оценили эффективность российского лекарства против COVID-19 2
09:02
Какие памятники появились в Барнауле за последние пять лет. И что о них говорят 5
08:50
"Пластилиновое" лицо Пугачевой напугало поклонников 3
08:35
В России нашли способ лечить COVID-19 без ИВЛ 7
08:20
Детские выплаты в сентябре. Сколько денег дадут и кто их получит? 0
08:14
Путин рассказал, сколько в России должно быть безработных к концу 2021 года 11
08:02
Гигантскую "крысу" заметили на заправке в Камне-на-Оби 0
07:46
Эксперты назвали новые стандарты женской красоты 5
07:31
Алтайские пожарные вытащили теленка из ямы и корову из колодца 0
07:17
Как стать донором спермы, кому она нужна и сколько за это платят? 17
07:03
Герман Титов. Путь на космический олимп 12
06:47
Эксперт назвал первые симптомы самого распространенного вида рака 0
06:32
19 лет трагедии 9/11: фото крупнейшей террористической атаки в истории 3
06:15
Две пенсионерки едва не взорвали дом в Алтайском крае 0
06:01
Туман и заморозки до -2. О погоде в Алтайском крае 11 сентября 0
23:54
Такой день. Новый зампред правительства и конец Granmulino 0
23:31
Умерла актриса из "Игры престолов" и фильма о Джеймсе Бонде 1
23:06
Алтайские студенты оказались недовольны масочным режимом в вузах 19
22:54
Виктор Томенко принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России 3
22:31
Барнаульское "Динамо" проиграло третий матч подряд 1
22:04
В Горном Алтае во время сплава погиб турист из Новосибирска 0
21:54
В 11 регионах России произошли вспышки коронавируса 1
21:24
В Минздраве назвали причину половины самоубийств в России 3
21:06
Отмену ЕНВД и переход на другие режимы налогообложения обсудили в России 1
20:56
Житель Алтайского края несколько лет издевался над шестью детьми 0
20:31
Российского боксера приговорили к условному сроку за нападение на росгвардейца 6
20:08
Алтайские подростки попытались угнать авто, но не смогли завести двигатель 1
19:44
Хроника коронавируса. День 165 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.