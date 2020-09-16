Андерс Брейвик, который убил 77 человек, попросил условно-досрочного освобождения

Норвежский боевик Андерс Брейвик, которого обвинили в убийстве 77 человек, попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом рассказал его адвокат.

"Андерс Беринг Брейвик просит об условно-досрочном освобождении. Он также планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав", – заявил он.

Правозащитник добавил, что уже подал прошение об УДО. Отмечается, что в тюрьме Брейвик провел 8 лет из своего 21-летнего срока и уже имеет право просить об условно-досрочном.

22 июля 2011 года в центре Осло сработало взрывное устройство, которое заложил Брейвик. Погибли восемь человек, сотни пострадали. В тот же день террорист открыл стрельбу по подросткам. Он убил 69 человек, пишет "Газета.ру".