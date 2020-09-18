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Едет за вас. Чем хороша новая Toyota Camry и где купить ее со скидкой

, ИА "Амител"
Тест-драйв одного из самых популярных автомобилей России
Фото: Вячеслав Мельников

Фото: Вячеслав Мельников

Toyota Camry уже не первый год остается одним из самых продаваемых седанов не только в России, но и в мире. Автолюбители ценят его за отличные характеристики, стильный классический дизайн и выгодную стоимость, уверена менеджер отдела корпоративных продаж "Тойота Центр Барнаул" Людмила Фетищева. Чтобы показать, почему барнаульцы выбирают Camry, она прокатила на нем корреспондента amic.ru Сашу Соколова по улицам города. Для оценки всех преимуществ модели последнего поколения проехаться пришлось до самого Новоалтайска. Зато мы узнали, чем хорош "умный" круиз-контроль Camry, как электроника помогает начинающему водителю и кто может купить автомобиль со скидкой до 10% в АЕМ Холдинг.

АЕМ Холдинг
Официальный дилер Toyota в Барнауле
Павловский тракт, 164а
8 (3852) 23-23-23
Сайт

Toyota Camry с выгодой 150 000 рублей

C 1 по 30 сентября 2020 года выгода 150 000 рублей при приобретении Toyota Camry.

Выгода достигается посредством предоставления скидки 150 000 рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля Toyota Camry при передаче автомобиля с пробегом (автомобиль в собственности не менее трех месяцев) в счет стоимости нового автомобиля Toyota Camry 2020 года производства за исключением автомобилей с двигателем объемом 2,0 л. Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробная информация об этом и других предложениях на сайте www.toyota-aem.ru и по телефону +7 (3852) 23-23-23.

Toyota Camry в лизинг до 10%

Выгода достигается совокупно за счет скидки в размере 6,8% от максимальной цены перепродажи (МЦП) автомобиля Toyota Camry, предоставляемой дилером лизингодателю ООО "Тойота Лизинг" при приобретении для целей последующей передачи автомобиля лизингополучателю в финансовую аренду (лизинг), и выгоды в размере 1,2% от МЦП автомобиля при сроке лизинга от 13 до 18 месяцев или выгоды в размере 3,2% от МЦП автомобиля при сроке лизинга от 19 до 60 месяцев, предоставляемой лизингополучателю ООО "Тойота Лизинг" в общей сумме договора лизинга (согласно графику лизинговых платежей) на условиях лизинговой программы "Toyota Camry Драйв", по сравнению со стандартными условиями лизинговой программы "Драйв" (https://www.toyota.ru/fleet/leasing). Период действия кампании с 01.09.2020 по 30.09.2020 (включительно). Кампания распространяется на автомобили Toyota Camry во всех комплектациях 2020 года выпуска.

Количество автомобилей, участвующих в кампании, ограничено. Под лизингополучателем понимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. На физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, условия кампании не распространяются. Заключение договора лизинга осуществляется исключительно по усмотрению ООО "Тойота Лизинг". Условия кампании действительны при условии страхования предмета лизинга (КАСКО) в соответствии с правилами лизинга ООО "Тойота Лизинг" (https://bank.toyota.ru/documents/toyota_leasing_rules-12-12-2019.pdf). Настоящее предложение, включая любые сведения о скидке, носит информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статья 435, 437 ГК РФ), не является исчерпывающим и не содержит всех существенных условий предоставления скидки. Подробности (в т.ч. о дилерах, участвующих в кампании) уточняйте у официальных дилеров ООО "Тойота Мотор".

Toyota Camry в кредит за 4% годовых

Процентная ставка указана по кредитной программе "Camry за 4%". Условия кредитной программы "Camry за 4%": первоначальный взнос (ПВ) от 20% от  стоимости автомобиля (а/м), срок кредита (СК) 12 мес., ставка 4% годовых. Валюта кредита – рубли РФ. Минимальная сумма кредита 300 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами, обязательны страхование КАСКО и залог приобретаемого автомобиля в соответствии с общими условиями потребительского кредитования банка. Срок действия положительного решения по кредиту три месяца, кредит может быть выдан не позднее 30.09.2020.

Кредитование осуществляется АО "Тойота Банк" в регионах присутствия АО "Тойота Банк". Лицензии Банка России № 3470. Подробнее на сайте www.toyota-bank.ru или по тел. 8 800 200 08 40. Кредитная программа распространяется на новые а/м Toyota Camry (за исключением автомобилей с двигателем 2,0 литра)  с 01.07.2020 по 30.09.2020.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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