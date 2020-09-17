БК "Барнаул" разгромил красноярский "Енисей-2"

Баскетболисты клуба "Барнаул" уверенно выиграли у красноярского "Енисея-2". Товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону состоялся в среду, 16 сентября, в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился убедительной победой хозяев площадки со счетом 110:67 (26:19, 30:16, 31:15, 23:17).

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Вячеслав Ворончихин, который набрал 19 очков. 17 сентября "Барнаул" и "Енисей-2" проведут повторный поединок.

Уже 25 сентября стартует отборочный раунд Кубка России. По итогам жеребьевки "Барнаул" попал в группу "С". Соперниками алтайской команды станут тот же "Енисей-2", а также магнитогорский "Металлург", тобольский "Нефтехимик" и пермская "Парма-М".