Еще 52 случая COVID-19 зафиксировали в Горном Алтае

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 52 новых случая коронавируса, информирует региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 22 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у семи детей; у 17 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у восьми жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у трех жителей Онгудайского района; у двух жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии теперь составляет 2798. Выздоровели из этого числа – 2252 человека. За последние сутки из больниц региона выписали 36 пациентов.

Ранее в Горном Алтае умерли 14 пациентов с коронавирусом. 12 из них скончались от COVID-19, двое – по иным причинам.