Дело Рамиля Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

Суд с участием присяжных рассмотрит уголовное дело Рамиля Шамсутдинова, который в октябре 2019 года застрелил восьмерых человек в забайкальской воинской части. Ранее об этом просили адвокаты солдата.

"Рассматривается с участием присяжных заседателей", – сказано в информации о деле в базе данных второго Восточного окружного военного суда.

Также отмечается, что Шамсутдинова представляют три адвоката: Лев Асауленко, Руслан Нагиев и Равиль Тугушев.

Напомним, инцидент с участием Шамсутдинова произошел 25 октября 2019 года в воинской части под Читой. Тогда погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Среди погибших – трое призывников из Алтайского края.