Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

По итогам заседания совета директоров Центробанк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом пишет портал "Газета.ру".

"Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России", – говорится в пресс-релизе, который подготовил ЦБ.

Представители регулятора отметили, что при развитии ситуации с базовым прогнозом будет оцениваться целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ранее Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ готов к резкому снижению ставки (тогда она составляла 5,5%).