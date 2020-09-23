Тарифы для семьи и бизнеса. "Ростелеком" запустил мобильную связь в Республике Алтай

Мобильная связь "Ростелекома"* по технологии 2G/4G начала действовать в Горно-Алтайске и в туристической зоне от села Майма до Чемальского района Республики Алтай. Оператор открыл продажу SIM-карт для юридических и физических лиц в регионе с 15 сентября.

"Запуск мобильной связи "Ростелекома" дополнит комплекс услуг и решений, которые мы сегодня предлагаем в Республике Алтай. Для жителей региона и туристов у нас есть отличные семейные предложения и тарифы, а для местного бизнеса – возможность организовать на смартфоне мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным IT-программам", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

"Ростелеком" предоставляет мобильную связь как комплексное решение для коммуникационных задач внутри дома, офиса и за их пределами. Оператор предлагает подключить до пяти мобильных номеров для бесплатной связи внутри семьи, безлимитный интернет, цифровой видеосервис Wink (до 200 ТВ-каналов) и стационарный телефон.

На сайте "Ростелекома" представлено несколько тарифов, как с ежемесячной абонентской платой, так и без нее. Для управления услугами в компании действует единый личный кабинет, в котором можно настраивать и оплачивать тарифные планы, подключать акции, зарабатывать бонусы, пользоваться техподдержкой.

Компания готова предоставить корпоративным клиентам SIM-карты с бесплатным тестовым периодом сроком на месяц для оценки качества связи, а также опцию "Собственный оператор". Сервис предполагает размещение названия своей компании на экране смартфона и индивидуальный дизайн SIM-карты.

SIM-карты "Ростелекома" можно заказать на сайте, по бесплатному номеру 8 800 1000 800 или приобрести у активных продавцов и инсталляторов домашних услуг связи. Перейти на обслуживание в компанию возможно с сохранением своего мобильного номера.

*Услуга реализована по модели виртуального оператора (MVNO) на базе сети дочерней компании ООО "Т2 РТК Холдинг", действующей под брендом Tele2.