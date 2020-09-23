Помимо безусловной пользы, виноград может оказаться и довольно вредным для организма продуктом. В чем заключается главная опасность этих, казалось бы, безобидных ягод, рассказал агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.

Со слов эксперта, все столовые сорта винограда содержат много сахара, причем преимущественно в виде фруктозы и глюкозы, которые очень быстро усваиваются.

"Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму", – отметил специалист.

Также следует учитывать и то, что виноградники постоянно обрабатывают химикатами, чтобы защитить растения от вредителей. Как правило, для этого используют препараты серы, меди и фунгициды. Все эти вещества непременно попадают на плоды ягод, которые нужно промывать намного тщательнее, чем это делают с яблоками, бананами или цитрусовыми.