Помимо безусловной пользы, виноград может оказаться и довольно вредным для организма продуктом. В чем заключается главная опасность этих, казалось бы, безобидных ягод, рассказал агроном Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.
Со слов эксперта, все столовые сорта винограда содержат много сахара, причем преимущественно в виде фруктозы и глюкозы, которые очень быстро усваиваются.
"Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму", – отметил специалист.
Также следует учитывать и то, что виноградники постоянно обрабатывают химикатами, чтобы защитить растения от вредителей. Как правило, для этого используют препараты серы, меди и фунгициды. Все эти вещества непременно попадают на плоды ягод, которые нужно промывать намного тщательнее, чем это делают с яблоками, бананами или цитрусовыми.
Комментарии
правильно, сурепку ешьте
какое это имеет отношение к АК и РА?
Не агроном, а агрономище.
"Польза фруктозы для диабетиков бесспорна. Она обладает свойствами, которые важны при облегчении признаков диабета обоих типов. Ее основное полезное качество заключено в том, что она усваивается, не затрагивая процессы выработки инсулина.
Фруктоза имеет низкий гликемический индекс, ее рекомендуют как основной заменитель пищевого рафинада для диабетиков."
Вместе с тем давно известно, что чрезмерное употребление фруктозы связано с серьёзными проблемами со здоровьем. У животных, которым в экспериментах давали много фруктозного сиропа, появлялся лишний вес, появлялись сердечно-сосудистые проблемы, развивался диабет (хотя фруктозу как раз советуют диабетикам как заменитель глюкозы). Эти результаты подтверждаются и клиническими наблюдениями. Также известно, что из-за фруктозы в печени накапливается слишком много жира, что может привести к так называемой неалкогольной жировой болезни печени, или неалкогольному стеатогепатиту, следом за которым приходит цирроз. Глюкоза тоже может спровоцировать жировую болезнь в печени, но фруктоза в этом смысле опаснее в два-три раза.(с)
Наука и Жизнь. 2 сентября 2020 г.
Смысл ломать копья?) Среднестатистический житель АК явно не ест виноград тоннами, учитывая его цену не в сезон. А в сезон - у многих виноград свой, без химикатов. И за месяц-полтора, когда он есть, вряд ли можно сильно "попортить" свой организм.
23.09.2020 09:40
CALIBR
И кто же у нас чрезмерно поедает глюкозу? Мы круглый год едим виноград, который растет на улицах?