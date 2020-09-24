В России предложили не увольнять работников на удаленке за пьянство

Норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения не будет распространяться на дистанционный труд. Об этом сообщают "Известия".

В промежуточном варианте поправок в Трудовой кодекс, которые готовятся рабочей группой по доработке проекта, оговариваются, в частности, условия увольнения дистанционных сотрудников.

Например, работника на удаленке нельзя будет уволить за прогул в его традиционном понимании, однако работодатель может расстаться с человеком, если он долгое время не выходит на связь.

В осеннюю сессию Госдума продолжит работу над поправками в Трудовой кодекс с учетом уроков пандемии.