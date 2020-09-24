В России предложили не увольнять работников на удаленке за пьянство

Норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения не будет распространяться на дистанционный труд. Об этом сообщают "Известия".
В промежуточном варианте поправок в Трудовой кодекс, которые готовятся рабочей группой по доработке проекта, оговариваются, в частности, условия увольнения дистанционных сотрудников.
Например, работника на удаленке нельзя будет уволить за прогул в его традиционном понимании, однако работодатель может расстаться с человеком, если он долгое время не выходит на связь.
В осеннюю сессию Госдума продолжит работу над поправками в Трудовой кодекс с учетом уроков пандемии.
Комментарии
долгое время не выходит на связь - ну не обязательно в это время он бухает, может ногу сломал и не может доползти до компа (шутка)
да хоть помри но будь в олайн!
если бы я была на удаленке я бы реально прибухнула
А если кто заболел, с температурой, к примеру - больничный брать нужно будет или нет, интересно
Но, они же не такие, правда же?
да как вы смеете сумневаться то??!!! у них и нимб на солнечных батарейках