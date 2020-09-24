Сбербанк направит 4 миллиарда рублей на развитие алтайского курорта

Сбербанк инвестирует в развитие курорта Манжерок в Горном Алтае порядка 4 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор республики Олег Хорохордин на своей странице в Instagram.
"Сбербанк России, как собственник курорта, намерен серьезно заняться развитием его инфраструктуры: построить гостиницу, оздоровительный центр, горнолыжные трассы, канатные дороги и другие объекты. Инвестиции в экономику региона составят порядка 4 млрд рублей", – написал глава региона.
Губернатор также подчеркнул, что Манжерок популярен у туристов со всего мира, что подтверждает постоянно возрастающий трафик. По словам Хорохордина, в 2019 году курорт посетили 220 тысяч гостей, а с января по август 2020-го, с учетом ограничений в работе из-за коронавируса, – 226 тысяч.
Комментарии
Это очень мало для манжерока. Хв
Основным держателем акций сбербанка является министерство РФ. Разве сам сбербанк может решать такие вопросы?
Манжерок это дыра.
Не дыра. АЛЯСКА.