От идеи до исполнения. На Алтае шьют детскую верхнюю одежду для сибирских зим

В 2008 году в Бийске организовали предприятие по производству детской верхней одежды Kidstyle. Все начиналось с небольшого швейного цеха, который выпускал 2-3 тысячи изделий в год. В основном это были куртки, брюки и пальто.

Теперь компания Kidstyle выросла: на собственной фабрике трудятся более 50 специалистов. Весь цикл производства – от идеи до исполнения – проходит здесь. Три раза в год компания выпускает новые коллекции для детей от 1 до 12 лет – более 20 тысяч изделий. Одежду бийского производителя носят не только в Сибири, но и по всей стране, а также за ее пределами: в Казахстане, Белоруссии и Армении.

В 2019 году предприятие представило новую торговую марку детской верхней одежды Sibirikids. Алтайский производитель знает, какой должна быть детская одежда в резко континентальном климате, в условиях реальной сибирской зимы от -5 до -35 градусов.

В производстве используют лучшие материалы и технологии, безопасные для здоровья детей. Теплоизоляция, практичность, износоустойчивость, комфорт, качественный пошив, эстетичность и уникальный дизайн – преимущества верхней одежды Sibirikids.

Тщательно продуманные детали создают ощущение тепла и комфорта:

трикотажные манжеты и воротники;

карманы на молнии;

ветрозащитные планки;

светоотражающие элементы;

капюшоны с регулируемым объемом;

повышенная прочность фурнитуры.

Sibirikids также стали ведущим производителем школьной формы в Бийске. Родители и дети выбирают бренд за высокое качество, стильный дизайн, комфорт и доступные цены. Благодаря отсутствию посредников компания устанавливает разумную стоимость. Все товары сертифицированы в соответствии с российскими стандартами качества.

Одежда бренда Sibirikids представлена в интернет-магазине, на маркетплейсе Wildberries, а также в розничной сети Бийска.

Адреса магазинов Sibirikids

Бийск:

ул. Советская, 219/8, ТЦ "Метелица"

ул. Вали Максимовой, 88, ТЦ "Мария Ра"

Интернет-магазин www.sibirikids.ru

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