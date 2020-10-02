Пятница, 2 Октябрь, 13:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,28
€ 90,72
10°


1185231 +0
Обь
158см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

От идеи до исполнения. На Алтае шьют детскую верхнюю одежду для сибирских зим

, ИА "Амител"
Детская верхняя одежда от российской марки Sibirikids яркая, стильная и теплая

В 2008 году в Бийске организовали предприятие по производству детской верхней одежды Kidstyle. Все начиналось с небольшого швейного цеха, который выпускал 2-3 тысячи изделий в год. В основном это были куртки, брюки и пальто.

Теперь компания Kidstyle выросла: на собственной фабрике трудятся более 50 специалистов. Весь цикл производства – от идеи до исполнения – проходит здесь. Три раза в год компания выпускает новые коллекции для детей от 1 до 12 лет – более 20 тысяч изделий. Одежду бийского производителя носят не только в Сибири, но и по всей стране, а также за ее пределами: в Казахстане, Белоруссии и Армении.

В 2019 году предприятие представило новую торговую марку детской верхней одежды Sibirikids. Алтайский производитель знает, какой должна быть детская одежда в резко континентальном климате, в условиях реальной сибирской зимы от -5 до -35 градусов.

В производстве используют лучшие материалы и технологии, безопасные для здоровья детей. Теплоизоляция, практичность, износоустойчивость, комфорт, качественный пошив, эстетичность и уникальный дизайн – преимущества верхней одежды Sibirikids.

Тщательно продуманные детали создают ощущение тепла и комфорта:

  • трикотажные манжеты и воротники;
  • карманы на молнии;
  • ветрозащитные планки;
  • светоотражающие элементы;
  • капюшоны с регулируемым объемом;
  • повышенная прочность фурнитуры.

Sibirikids также стали ведущим производителем школьной формы в Бийске. Родители и дети выбирают бренд за высокое качество, стильный дизайн, комфорт и доступные цены. Благодаря отсутствию посредников компания устанавливает разумную стоимость. Все товары сертифицированы в соответствии с российскими стандартами качества.

Одежда бренда Sibirikids представлена в интернет-магазине, на маркетплейсе Wildberries, а также в розничной сети Бийска.

Адреса магазинов Sibirikids
Бийск:
ул. Советская, 219/8, ТЦ "Метелица"
ул. Вали Максимовой, 88, ТЦ "Мария Ра"
Интернет-магазин www.sibirikids.ru
Инстаграм
Одноклассники
Телефон: 8 (800) 302-17-16

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
13:13
В барнаульском парке "Изумрудный" начали высаживать деревья 0
13:01
ОСАГО за час. Как получить электронный полис от "Тинькофф" 0
12:42
Дональд Трамп заразился коронавирусом 7
12:27
Более 500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 9
12:25
Бывший вице-мэр Барнаула предстанет перед судом 1
12:17
Три человека пострадали при столкновении двух отечественных авто на Алтае 2
12:05
Три новых финалиста. Организаторы конкурса "Главная кошка" подвели итоги недели 5
11:54
40-минутная перемена. Почему школьников на Алтае возят кормить в соседнее село 3
11:40
Это была награда. Облившие Пашаева фекалиями активисты объяснили поступок 1
11:28
Снова "Город. Слушай!". Второй сезон аудиогида по Барнаулу 4
11:16
От идеи до исполнения. На Алтае шьют детскую верхнюю одежду для сибирских зим 0
11:05
"Город. Слушай!". История №20. Парк "Изумрудный" 5
10:52
Жительница Барнаула с ребенком накормила котятами бродячих псов 26
10:44
Странностей в этой смерти хватало. Последний день Василия Шукшина 6
10:30
ГИБДД усилила контроль за движением на шоссе Ленточный бор в Барнауле 8
10:19
Сирены в Алтайском крае зазвучат 2 октября 5
10:07
"Заболевшие есть во многих больницах". Алтайский Минздрав о ковиде в БСМП 10
09:55
Самая красивая женщина в мире снялась в нижнем белье и латексных чулках 12
09:43
В Республике Алтай за сутки выявили более 100 случаев заражения COVID-19 5
09:31
Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список 8
09:17
Адвокат рассказал о единственном шансе Ефремова на смягчение приговора 0
09:04
Более 1600 вакансий представлено для молодых специалистов в Алтайском крае 8
08:54
Участники капитал-шоу "Поле чудес" рассказали об обмане на съемках 8
08:40
Конкурс amic.ru. Голосуем за любимого учителя 9
08:27
ВОЗ больше не считает коронавирус сезонным заболеванием 4
08:14
Виноваты ковид и Карабах. Барнаульцы вновь скупают дорожающие шубы и холодильники 11
08:00
Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей 6
07:45
Заготовил на зиму. У барнаульца изъяли банки с марихуаной 5
07:30
Памятник Гарри Поттеру установили в центре Лондона 2
07:18
Пассажиров общественного транспорта в Барнауле штрафуют за отсутствие масок 51
07:00
Виктория Лопырева выложила горячее фото в прозрачном белье 3
06:47
Народные приметы. Что нельзя делать 2 октября, чтобы не остаться без денег и любви 1
06:32
Мудрым и чутким. Поздравления ко Дню учителя 0
06:14
Врачи назвали незаметные симптомы поражения легких коронавирусом 3
06:01
Холодно, но без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 октября 0
23:55
Такой день. Крокодил в алтайской реке и призыв в армию 0
23:34
Осенние социальные ярмарки пройдут в Барнауле 3 октября 0
23:11
Ученые нашли в Денисовой пещере зуб возрастом до 250 тысяч лет 4
22:50
Лобовое ДТП произошло в Барнауле 4
22:27
Ефремов выплатил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП 0
22:06
В Барнауле осудят участников вооруженного нападения на полицейских 7
21:46
Минздрав рекомендовал отнести три препарата от COVID-19 к жизненно важным 5
21:27
Алтайские власти расторгли контракт на постройку детского сада 1
21:06
Работника завода раздавило тисками станка в Барнауле 2
20:46
Навальный подаст в суд на Пескова 8
20:24
Правнук расстрелянного "врага народа" отсудил его личное дело у алтайской ФСБ 5
20:07
Нового подрядчика для строительства школы ищут в Алтайском крае 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 186 1
19:25
1 и 2 октября Чуйский тракт в Алтайском крае перекроют четырежды 0
19:03
Алтайскую пенсионерку будут судить за покушение на убийство 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.