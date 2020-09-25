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Активисты и студенты провели субботник в барнаульском парке Победы

, ИА "Амител"
Инициативная группа намерена реконструировать Аллею Героев

Субботник в барнаульском парке Победы провели активисты и студенты городских вузов. Аллея Героев находится на проспекте Космонавтов. Ее открыли в 1965 году в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне. В последние годы парк стал заброшенным, и инициативная группа добивается реставрации аллеи.

Как сообщила участник инициативной группы Инна Тушева, в субботнике приняли участие курсанты и сотрудники БЮИ МВД РФ, студенты Юридического института АлтГУ, колледжа АлтГУ, МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула.

"Сегодня впервые прошел субботник без участия наших дорогих ветеранов и школы № 53. Нам их очень не хватало. Надеемся, что когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, то мы соберемся на субботник полной командой. Я убеждена, что восстановление Аллеи Героев нужно, в особенности подрастающему поколению. Это не просто формальное мероприятие памяти по павшим. Как в стихах Роберта Рождественского: "Это нужно не мертвым, это нужно живым". Когда пообщаетесь с нашей молодежью – сами поймете", – рассказала Инна Тушева.

Напомним, что более полувека назад в день двадцатилетия победы советского народа над фашистской Германией вдоль заводов города были посажены ели, рябины, клены, вязы, черемуха, сирень, барбарис. Это место назвали парком Победы. Долгие годы за ним ухаживали, но с утратой промышленной мощи в негодность пришел и эта территория.

Парк был создан для прославления подвига советского народа на фронте и в тылу. Именно поэтому его было решено разбить в промышленной зоне города, где в то время активно работали заводы. Позднее несколько берез на этой аллее посадили и космонавты, включая второго космонавта СССР, уроженца Алтайского края Германа Титова.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.09.2020 11:57
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