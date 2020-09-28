Почти 100 гектаров земли пострадали от огня в Воронежской области

Сразу несколько очагов ландшафтных пожаров зафиксировали в Воронежской области. Для тушения пришлось использовать вертолет.

По данным регионального ГУ МЧС, ликвидация возгораний осложнялась сильным ветром, порывы которого местами достигали 18 м/с. Кроме того, усугубляло положение отсутствие серьезного пожарного водоснабжения.

Местами огонь подобрался вплотную к населенным пунктам, а в одном из сел загорелись постройки. Так, в Новоподклетном огонь перешел на дома, сумму ущерба будет в ближайшее время устанавливать администрация. Однако уже известно, что поврежден один жилой дом, один нежилой и ряд хозяйственных строений.