В Барнауле полицейские спасли людей из горящих домов

Инспекторы ДПС, старшие лейтенанты Максим Артамонов и Борис Масленников спасли людей из охваченных огнем домов в Барнауле.
Ранним утром полицейские патрулировали улицу Северо-Западную и заметили зарево, а также густой дым. Они сразу же передали информацию в дежурную часть ГИБДД города, а сами поехали на место инцидента.
По приезде выяснилось, что горят два жилых дома. Инспекторы сразу же приступили к экстренной эвакуации жильцов.
"На свежий воздух были выведены женщина, мужчина, двое несовершеннолетних детей и пожилой мужчина. При помощи специального громкоговорящего устройства и звукового сигнала сотрудники полиции оповестили жителей соседних домов об экстренной эвакуации", – сообщили в пресс-центре МВД по Алтайскому краю.
Добавим, что на месте также работали сотрудники МЧС и бригады скорой медицинской помощи.
Комментарии
а вот коммент от погорельца
Андрей Касьян
Да, рассказать бы всё как было, может и стыдно сотрудникам лица показывать было бы. Как я босиком лазил через гараж деда выводить. Как супруга с детьми на руках стояла, пока соседи не забрали. Как они даже с места не пошевелились машину оттащить. Крякалку да, включали. Но мундир свой не изморали в прямом смысле. Винить не могу, их дело дорожная безопасность. Может и помогали морально, показывая важным видом руки в брюки свою важность. Скинули бы с регистратора видео со своими подвигами.
вот она показуха, во всей своей красе