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Новости

В Барнауле полицейские спасли людей из горящих домов

, ИА "Амител"
Инспекторы ДПС эвакуировали пятерых человек
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Инспекторы ДПС, старшие лейтенанты Максим Артамонов и Борис Масленников спасли людей из охваченных огнем домов в Барнауле.

Ранним утром полицейские патрулировали улицу Северо-Западную и заметили зарево, а также густой дым. Они сразу же передали информацию в дежурную часть ГИБДД города, а сами поехали на место инцидента.

По приезде выяснилось, что горят два жилых дома. Инспекторы сразу же приступили к экстренной эвакуации жильцов.

"На свежий воздух были выведены женщина, мужчина, двое несовершеннолетних детей и пожилой мужчина. При помощи специального громкоговорящего устройства и звукового сигнала сотрудники полиции оповестили жителей соседних домов об экстренной эвакуации", – сообщили в пресс-центре МВД по Алтайскому краю.

Добавим, что на месте также работали сотрудники МЧС и бригады скорой медицинской помощи.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.09.2020 13:41
- гость -

а вот коммент от погорельца
Андрей Касьян
Да, рассказать бы всё как было, может и стыдно сотрудникам лица показывать было бы. Как я босиком лазил через гараж деда выводить. Как супруга с детьми на руках стояла, пока соседи не забрали. Как они даже с места не пошевелились машину оттащить. Крякалку да, включали. Но мундир свой не изморали в прямом смысле. Винить не могу, их дело дорожная безопасность. Может и помогали морально, показывая важным видом руки в брюки свою важность. Скинули бы с регистратора видео со своими подвигами.

29.09.2020 14:42
гость

вот она показуха, во всей своей красе

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