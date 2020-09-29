В Барнауле полицейские спасли людей из горящих домов

Инспекторы ДПС, старшие лейтенанты Максим Артамонов и Борис Масленников спасли людей из охваченных огнем домов в Барнауле.

Ранним утром полицейские патрулировали улицу Северо-Западную и заметили зарево, а также густой дым. Они сразу же передали информацию в дежурную часть ГИБДД города, а сами поехали на место инцидента.

По приезде выяснилось, что горят два жилых дома. Инспекторы сразу же приступили к экстренной эвакуации жильцов.

"На свежий воздух были выведены женщина, мужчина, двое несовершеннолетних детей и пожилой мужчина. При помощи специального громкоговорящего устройства и звукового сигнала сотрудники полиции оповестили жителей соседних домов об экстренной эвакуации", – сообщили в пресс-центре МВД по Алтайскому краю.

Добавим, что на месте также работали сотрудники МЧС и бригады скорой медицинской помощи.