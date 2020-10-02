Участники капитал-шоу "Поле чудес" рассказали об обмане на съемках

Участник капитал-шоу "Поле чудес" рассказал о том, что редакторы передачи заранее готовят истории и подарки для некоторых гостей. Об этом сообщает "Федерал-пресс".

Мужчина, который принимал участие в одном из выпусков, пожаловался на то, что ему придумали образ цыгана, хотя он всего-то хотел исполнить для Леонида Якубовича песню под гитару.

"Говори, что ты приехал из Иркутска. Вот твоя клюква, вот грибы", – сказали игроку постановщики.

Также, по его словам, подарки для Леонида Аркадьевича участникам иногда тоже выдают за кулисами и не разрешают вносить в кадр то, что человек действительно принес с собой.