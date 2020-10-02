Участники капитал-шоу "Поле чудес" рассказали об обмане на съемках

Участник капитал-шоу "Поле чудес" рассказал о том, что редакторы передачи заранее готовят истории и подарки для некоторых гостей. Об этом сообщает "Федерал-пресс".
Мужчина, который принимал участие в одном из выпусков, пожаловался на то, что ему придумали образ цыгана, хотя он всего-то хотел исполнить для Леонида Якубовича песню под гитару.
"Говори, что ты приехал из Иркутска. Вот твоя клюква, вот грибы", – сказали игроку постановщики.
Также, по его словам, подарки для Леонида Аркадьевича участникам иногда тоже выдают за кулисами и не разрешают вносить в кадр то, что человек действительно принес с собой.
Комментарии
Давайте прямую ссылку на новость на другом ресурсе. А то и перепечатать не можете нормально, какой-то огрызок, и приходится потом искать на другом сайте.
гыыы.... тока допёрли
Давно не смотрю эту хрень
Ого, "Поле чудес" еще существует.
правильно делают редакторы "Поля чудес". Это шоу, оно должно быть срежесировано. Иначе будет полный бардак. Кто-то корову приведет, кто-то камаз навоза притащит
Айяяяяйй и тут вранье и обман