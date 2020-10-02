Адвокат рассказал о единственном шансе Ефремова на смягчение приговора

Адвокат Сергей Жорин заявил, что раскаяние является единственным шансом Михаила Ефремова на смягчение приговора. Актер понимает, что позиция, которую он избрал ранее, неправильная, пишет РИА "Новости".

"Сейчас Ефремов понимает, что позиция, которую он избрал, неправильная. Тем более, вполне возможно, что он действительно раскаивается и готов возместить ущерб. Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход", – сказал адвокат.

Ранее актер уже написал письмо из СИЗО, в котором признал свою вину в смертельном ДТП и заявил, что готов возместить ущерб семье погибшего.

Напомним, что ранее суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии. Актера признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого скончался человек.