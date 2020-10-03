Эксперт рассказал, можно ли отследить выключенный смартфон

Директор департамента цифровой экономики университета "Синергия" Роман Солдатенков сообщил, что отследить выключенный смартфон можно только в том случае, если он "начинен" различными маячками, пишет агентство "Прайм".

По его словам, в остальных случаях отключенное устройство подобно кирпичу, потому что все цепи в нем разомкнуты.

"Самый простой способ убедиться, что выключенный телефон не излучает никаких сигналов, – поднести выключенный гаджет к музыкальной колонке, микрофону, радио. Приборы поймают на близком расстоянии сигнал и начнут фонить", – пояснил эксперт.

Он добавил, что другим признаком слежки является быстро разряжаемая батарея. Такое может произойти, например, после ремонта девайса, когда недобросовестные мастера встроили в гаджет специальные "жучки".

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опроверг популярный миф о безопасности кнопочных телефонов. Эксперт отметил, что они ничем не отличаются от смартфонов.