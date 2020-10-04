Российский боксер получил три года условно за нападение на женщину

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Сергей Ковалев получил три года тюрьмы условно за нападение на женщину. Об этом сообщает РИА "Новости".

В 2018 году Ковалева арестовали в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц.

37-летний боксер заключил сделку с прокуратурой и избежал максимального наказания за тяжкое преступление. Российский боксер признал свою вину за участие в драке, произнесение оскорбительных слов и нарушение тишины. Ковалев также получил два дня тюрьмы, но он уже их отбыл, поэтому не будет находиться за решеткой.

Также он должен пройти курс управления гневом.