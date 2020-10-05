В Совете Федерации не исключили повторного закрытия границ России и сокращения количества полетов на фоне ухудшившейся эпидемиологической обстановки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на первого замглавы социального комитета Валерия Рязанского.

"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", – сказал сенатор, добавив, что "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".

При этом в федеральном оперштабе по ситуации с COVID-19 заявили, что речи о закрытии границ не идет.

На данный момент в России выявлено 1 225 889 инфицированных коронавирусом и 21 475 смертей. В последние недели в стране отмечается резкий рост заболевших. Кроме того, американский университет Джонса Хопкинса ранее сообщил, что число случаев COVID-19 в мире превысило 35 миллионов.