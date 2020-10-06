Два участка федеральной трассы отремонтировали в Алтайском крае

Два участка федеральной трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан ввели в эксплуатацию. Специалисты завершили все ремонтные работы, пишет официальный сайт региона.

Отмечается, что особое внимание уделили пешеходной инфраструктуре. Тротуары обустроены на протяжении более двух километров. Там установили гранитные бордюры, сделали 13 заездных карманов для общественного транспорта и поставили 11 новых остановочных павильонов.

Дорожники также расширили и укрепили обочины, установили барьерное ограждение на протяжении полутора километров, отремонтировали 22 примыкания к дороге и систему водоотвода.

Также в Шипуновском районе завершился ремонт трассы на участке с 183 по 196 километр.