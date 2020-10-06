Барнаулец стал серебряным призером в общем зачете Кубка России по драг-рейсингу

4 октября в Грозном завершился четвертый этап Кубка России по автомобильному спорту в дисциплине драг-рейсинг. Барнаулец Олег Крохин занял второе место в общем зачете.

Несмотря на то, что Олег не смог принять участие в заключительных стартах в столице Чечни, стабильного выступления на предыдущих этапах ему хватило, чтобы занять итоговое второе место в общем зачете в классе FSB, пишет "Алтайский спорт".

На трех этапах барнаулец Олег Крохин на своем Nissan GT-R показывал высокие результаты и всегда поднимался на пьедестал почета.

Ранее amic.ru писал о том, что Олег побил рекорд скорости на турнире по драг-рейсингу.