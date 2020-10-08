Алтайские дорожники обеспечивают безопасный проезд по заснеженным октябрьским трассам

Дождь со снегом прошел в Алтайском крае в ночь с 7 на 8 октября. На последствия непогоды отреагировали дорожники, пишет официальный сайт региона.

"Для расчистки и обеспечения безопасного проезда на автодороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области и Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан оперативно направили технику Юго-Западного ДСУ", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Погодные условия улучшились, и благодаря работе дорожников асфальтовое покрытие полностью безопасно для проезда транспорта, однако водителей просят заранее готовиться к зимнему сезону.