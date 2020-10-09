Житель Алтайского края обиделся на знакомого и сжег ему автомобиль, гараж, баню и дом

В Косихинском районе Алтайского края местный житель из обиды поджег машину, гараж, баню и дом своего знакомого.

В дежурную часть отдела полиции обратился сельчанин, который рассказал, что неизвестный поджег его автомобиль ВАЗ". При этом огонь также перекинулся и на надворные постройки. Машина полностью выгорела и восстановлению не подлежит, а общий ущерб превысил один миллион рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В ходе разбирательств полицейские установили причастность к поджогу 27-летнего жителя села Налобиха. Он пояснил правоохранителям, что умысла на поджог дома и причинения вреда здоровью у него не было.

Однако полицейские выяснили, что ранее между мужчинами случилась ссора. Затаив обиду, житель Налобихи решил отомстить оппоненту. Ранним утром он проник в ограду и совершил поджог авто, после чего скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 "Умышленное повреждение имущество", обвиняемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.