Житель Алтайского края обиделся на знакомого и сжег ему автомобиль, гараж, баню и дом

В Косихинском районе Алтайского края местный житель из обиды поджег машину, гараж, баню и дом своего знакомого.
В дежурную часть отдела полиции обратился сельчанин, который рассказал, что неизвестный поджег его автомобиль ВАЗ". При этом огонь также перекинулся и на надворные постройки. Машина полностью выгорела и восстановлению не подлежит, а общий ущерб превысил один миллион рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В ходе разбирательств полицейские установили причастность к поджогу 27-летнего жителя села Налобиха. Он пояснил правоохранителям, что умысла на поджог дома и причинения вреда здоровью у него не было.
Однако полицейские выяснили, что ранее между мужчинами случилась ссора. Затаив обиду, житель Налобихи решил отомстить оппоненту. Ранним утром он проник в ограду и совершил поджог авто, после чего скрылся с места преступления.
Возбуждено уголовное дело по ст. 167 "Умышленное повреждение имущество", обвиняемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.
Комментарии
ууу, какой обидчивый..
мог просто на крыльце нагадить. А это уж перебор.
"Ведь пропил я с утра, только не дивись,
Стол, сервант, диван, софу, шифоньер, сервиз..."
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