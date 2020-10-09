Россиянка полгода держала новорожденную дочь в шкафу, пытаясь заморить ее голодом

Жительница Карпинска Свердловской области полгода прятала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом. Малышку в тяжелом состоянии обнаружили гости во время застолья.

Как пишет lenta.ru, 37-летняя женщина в начале года рассталась с мужем и жила с двумя детьми – 13-летним сыном и трехлетней дочерью. Горожанка забеременела, но в женскую консультацию обращаться не стала, а родила дома. Знакомым она рассказала, что ребенок умер. На самом деле новорожденная жила в сумке в шкафу.

От голодной смерти малышку спас старший брат, который втайне от матери подкармливал ребенка. Отмечается, что мальчик никому об этом не рассказывал, а средняя дочь женщины в детсаду говорила, что у нее дома есть кукла "как живая", но воспитатели, очевидно, не восприняли эти слова всерьез.

Истощенного младенца нашли гости во время застолья. Подруги матери забрали девочку с собой и обратились в полицию. Сейчас ребенок находится в больнице, состояние оценивают как тяжелое. По предварительным данным, у девочки гипотрофия третьей степени, также доктора подозревают и другие заболевания.

В отношении матери правоохранители возбудили уголовное дело. По данным РИА "Новости", старших детей передали под опеку родственников.