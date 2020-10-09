Россиянка полгода держала новорожденную дочь в шкафу, пытаясь заморить ее голодом

Жительница Карпинска Свердловской области полгода прятала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом. Малышку в тяжелом состоянии обнаружили гости во время застолья.
Как пишет lenta.ru, 37-летняя женщина в начале года рассталась с мужем и жила с двумя детьми – 13-летним сыном и трехлетней дочерью. Горожанка забеременела, но в женскую консультацию обращаться не стала, а родила дома. Знакомым она рассказала, что ребенок умер. На самом деле новорожденная жила в сумке в шкафу.
От голодной смерти малышку спас старший брат, который втайне от матери подкармливал ребенка. Отмечается, что мальчик никому об этом не рассказывал, а средняя дочь женщины в детсаду говорила, что у нее дома есть кукла "как живая", но воспитатели, очевидно, не восприняли эти слова всерьез.
Истощенного младенца нашли гости во время застолья. Подруги матери забрали девочку с собой и обратились в полицию. Сейчас ребенок находится в больнице, состояние оценивают как тяжелое. По предварительным данным, у девочки гипотрофия третьей степени, также доктора подозревают и другие заболевания.
В отношении матери правоохранители возбудили уголовное дело. По данным РИА "Новости", старших детей передали под опеку родственников.
Комментарии
!!! ТВАРЬ СДОХНИ МАМАША !!!
Ну, тут ничего нового. Не кормить, ронять на пол и оставлять на холоде это старая недобрая российская традиция в отношении "лишних" детей. Чай не басурмане какие.
Что мешает отказаться в роддоме от ребенка? Младенцев у нас охотно усыновлят.
ГиПОтрофия, может быть?
9.10.2020 16:07
светлана
ГиПОтрофия, может быть?
Светлана, журналистам лишь бы поскорее перепечать, зачем в непонятных словах разбираться?
9.10.2020 15:37
АБОРИГЕН
Осталось аборты запретить, и тогда от ненужных детей будут избавляться как от котят.
какой ужас!!!
Как таких людей как эта мамаша земля только носит. Но сын у неё молодец, спас сестру. Дай бог вырастет человеком
Надо объявить вознаграждение за сданного ребенка, как за оружие, тогда ханыжки не будут детей убивать, если можно за них деньги на бухло получить. А детей выращивать в детдомах на деньги, частично отобранные у путинских дружков воров.
путин, дарю идею бесплатно, если тебе еще интересно играть в демографию, а не только в войнушку.
9.10.2020 17:23
Гость
Но сын у неё молодец, спас сестру.
Молодец был-бы если рассказал сразу про этот ад хоть кому-то.