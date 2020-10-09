Гибкий график и карьерный рост. В Барнауле ищут операторов контакт-центра

Один из ведущих контактных центров в России принадлежит "Ростелекому". Компания работает в этой сфере с 2002 года. Количество проектов и заказчиков постоянно увеличивается, растет объем обращений от клиентов – в месяц более 4 млн. Поэтому в компании приняли решение о дополнительном наборе сотрудников.

Требования к кандидатам просты: возраст старше 18 лет и среднее образование. Коммуникабельность, позитивный настрой и желание помогать людям будут хорошим бонусом. После успешного собеседования кандидаты две недели учатся под руководством опытных тренеров. В ходе обучения будущие операторы узнают об интернет-технологиях, устройстве сетей, продуктах и услугах "Ростелекома".

У работников "Ростелеком Контакт-центр" гибкий график, который позволяет спланировать рабочий день "под себя". Например, студенты смогут совмещать работу и учебу. Всем сотрудникам гарантируют стабильную зарплату и карьерный рост.

"Ростелеком Контакт-центр" обслуживает ведущие российские компании из разных сфер экономики, крупные банки и страховые компании. Кроме того, "Ростелеком Контакт-центр" участвует в важных для страны проектах – обеспечивает поддержку пользователей портала "Госуслуги", организовывает горячие линии при проведении ЕГЭ, выборов и других значимых событий. "Ростелеком Контакт-центр" ежегодно становится победителем профессиональных конкурсов и престижных премий. В штате около 7 тысяч человек, а филиалы расположены почти в 20 городах.

Все о карьере в "Ростелеком Контакт-центре" вы можете узнать по ссылке или по телефонам: 8-800-10080-83 и +79833525273