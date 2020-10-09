В Алтайском крае продают семикомнатную квартиру в здании детского сада

Фото: biwork.ru
В Бийске выставили на продажу семикомнатную квартиру в здании недостроенного детского сада неподалеку от сквера Молодежный.
Здание начинали строить как детское дошкольное учреждение, однако в девяностых оно перешло в частные руки и стало жилым домом. Всего в нем 13 квартир, а само строение расположено на собственной закрытой территории с автоматическими воротами.
За имуществом закреплено две сотки земли для озеленения и организации собственной зоны отдыха. На территории разбит цветник, растут плодовые деревья и кустарники, а также есть беседка с камином и барбекю. Кроме того, около дома расположен гараж на два автомобиля и парковочная зона.
Само жилье расположено на трех уровнях и состоит из двух спален, зала и библиотеки по 50 квадратных метров каждая, кухни, двух больших санузлов по 15 "квадратов" и сауны. Еще три больших комнаты расположены в подвальном помещении.
Как сообщает "Бийский рабочий", за квартиру просят 9,5 млн рублей.
Комментарии
Это не мэра бывшего. Кто позволил дет сад в квартиру перевести.
Приватизация предприятий. .. в план приватизации садики, больницы, общаги и т.д. предприятий не попадали, а передавались городу. А уж город делал с ними Всё что хотел) - Вспомните хоть где находилась ИФНС Ленинского р-на Барнаула )))