Холодная погода не покидает Алтайский край, и воскресенье не станет исключением. Если на большей части региона пройдут дожди, то в некоторых районах стоит ожидать гололед.

По краю воздух прогреется до +3...+8 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Утром в отдельных районах гололедные явления.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +4 до +6 градусов. По прогнозам синоптиков, возможны умеренные осадки преимущественно в виде дождя.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.