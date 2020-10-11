Такой день. Снижение рождаемости в Барнауле и падение автомобиля в гигантскую яму

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 11 октября. Без коронавируса.

В Новоалтайске прямо у ворот здания городских теплосетей внедорожник почти наполовину провалился под землю. По словам очевидцев, машина принадлежит директору этого предприятия.

Алтайкрайстат зафиксировал ухудшение демографической ситуации в Барнауле. В столице Алтайского края стали не только реже жениться и рожать, но и чаще умирать.

Два барнаульца украли стретч-пленку почти на 1,2 млн рублей. На протяжении двух месяцев мужчины прямиком с работы увозили материал и продавали его через интернет.

В Кемеровской области приступили к реализации проекта по созданию трассы, которая соединит Кузбасс, Алтай, Алтайский край, Хакасию и Красноярский край. По словам кузбасского губернатора Сергея Цивилева, сейчас специалисты разрабатывают обоснование инвестиций в проект участка этой дороги.

Сегодня в России отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С профессиональным праздником сотрудников отрасли поздравили губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко. Однако помимо стандартных пожеланий, политики большое внимание уделили успехам работы АПК региона в 2020 году.