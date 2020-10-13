Центр поддержки экспорта поможет бизнесменам правильно составить контракт

Правильно составленный контракт - это основа успешной сделки. Поэтому Центр поддержки экспорта в Барнауле запустил услугу "Экспертиза и сопровождение экспортного контракта". Бизнесмены из Алтайского края могут получить ее бесплатно.
Во внешней торговле нужно соблюдать требования не только российского, но и международного законодательства. Эксперты Центра проанализируют ваш проект, помогут учесть все нюансы и дадут необходимые рекомендации по составлению договора.
Чтобы записаться на бесплатную консультацию к специалистам Центра поддержки экспорта, позвоните по телефону 8-800-222-83-22 или напишите на электронную почту по адресу sitnikova.ea@altaicpp.ru, as.yatsenko@altaicpp.ru или vikulina@altaicpp.ru
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел. 8 800 222 8322
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Комментарии
мало того что всё, нет лучше так - ВСЁ, на экспорт!!!?
теперь ещё и правильно это оформить..?
вот они торгоши Россией!!!
нет что бы поднимать вопросы производства, сбыта и переработки у себя в стране, они всё за границу?..
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всё Амител, можешь закрывать комментарии к этому сабжу, как вы это любите делать!
закрывайте - всёравно уже все прочитали