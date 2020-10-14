Volkswagen представляет новый Tiguan в России

Volkswagen представляет новый Tiguan для российского рынка. Внешний дизайн автомобиля заметно изменился: экстерьер украшают новые бамперы, обновленная передняя решетка радиатора, хромированные молдинги, а также новые передние фары IQ Light и задние фонари с динамическими поворотными огнями.

В бестселлере Volkswagen появились новые обивки сидений и цвета отделки салона, а также многоцветная атмосферная подсветка.

Набор функционального оборудования расширился за счет обновленной мультимедийной системы MIB3 с расширенным функционалом и возможностями персонализации. Работа с климатической установкой Climatronic теперь переведена в цифровой формат – управлять ее функциями можно с помощью сенсорных регуляторов и кнопок.

Для модели также предлагаются новые цвета окраски кузова Ginger Brown и Indium Grey, коричневая обивка сидений Noisette Brown и новые колесные диски, в зависимости от комплектации.

Новый Tiguan доступен с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 125 л.с., 150 л.с., 180 л.с. и 220 л.с. Силовой агрегат мощностью 125 л.с. предлагается в сочетании с МКП и передним приводом. 150-сильный двигатель в сочетании с АКП может быть оснащен передним или полным приводом. Моторы мощностью 180 и 220 л.с. идут в паре с АКП и полным приводом.

С момента выхода на рынок Tiguan стал бестселлером марки Volkswagen в России и одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте. В целом на российском рынке с момента начала производства первого поколения Tiguan произведено и продано более 250000 экземпляров. Tiguan производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге.

Цены для российского рынка, а также сроки заказов и поставок будут известны позже.

Сейчас можно поближе познакомиться и пройти тест-драйв текущей версии Volkswagen Tiguan у официального дилера Volkswagen в Алтайском крае – "АлтайЕвроМоторс". До конца октября на Tiguan в комплектации GO! действует выгода до 100 000 рублей по программе trade-in*.

Официальный дилер Volkswagen

"АлтайЕвроМоторс"

город Барнаул

ул. Попова, 165

Тел. +7 (3852) 23 00 00

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