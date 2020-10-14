Жительница Алтая нападала на соседей из-за замечаний

27-летнюю жительницу Горно-Алтайска осудили за два нападения на соседей, которые сделали ей замечания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Правоохранители выяснили, что женщина постоянно устраивала шумные праздники, громко слушала музыку ночью и приводила к себе в квартиру большие компании.

В апреле 2020 года пожилая соседка в очередной раз проснулась от шума и, выйдя на лестничную площадку, сделала замечание женщине. Пьяная горожанка в ответ на это избила пенсионерку. На крики прибежал другой сосед и оттащил буйную женщину.

Два месяца спустя знакомая сделала ей замечание, поскольку та хотела в нетрезвом виде сесть за руль автомобиля. Это разозлило женщину, и она канцелярским ножом изрезала обидчице руки и ноги. Муж потерпевшей разнял драку и оказал супруге медицинскую помощь.

Суд признал жительницу Горно-Алтайска виновной в нанесении побоев и причинении легкого вреда здоровью. Ей назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.