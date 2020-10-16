Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула

Фото: Иван Кириченко / vk.com/barneos22
В Барнауле местный житель во время прогулки с собакой нашел таинственный круг из черепов животных. Он расположился в роще напротив ипподрома.
Подписчики сообщества Barnaul 22 предположили, что на этом месте могли устраивать обряд сатанисты. Другие комментаторы в шутку выразили мнение, что на самом деле там проходил отборочный этап в "Битву экстрасенсов" либо ритуал по изгнанию коронавируса.
Как уже сообщал amic.ru, в начале августа житель Барнаула в парке "Юбилейном" нашел "прибежище сатанистов". Там горожанин увидел несколько десятков листов с иероглифами и пентаграммами и очень много свечей.
Комментарии
Осеннее обострение!
Вопрос, откуда они появились в таком количестве должен занимать природоохранную прокуратуру в не меньшей степени, чем санэпиднадзор.
Раскопан скотомогильник болевших животных или захоронение отходов производства ненадлежащим образом и месте - прерогатива доследственной проверки с вынесением или отказом в возбуждении уголовного дела.
Скорее всего это давние отходы от мясокомбината.Барнаульские либерасты давно уже облюбовали то место и используют для своих сатанинских обрядов.Непонятно куда смотрит полиция.
для 07:39
У тебя полный сдвиг по фазе или пробой на землю , пора в палату № 6 - там замкнутых на либерастах лечат, обучая бальным танцам под "Семь сорок". В балетных пачках.
*Сосед недавно вернулся ,вылечили - собирается в ёперный театр болеруном устраиваться.
Прости меня, Калибр,что вольно или невольно задел твои либерастические чувства.
Отходы мясо комбината 30,40 летней давности. Какие сатанисты, ребетня играют. Надзор всех мастей в кабинетах отчёты строчат. Да и вообще кавид.
Отходы мясо комбината 30,40 летней давности.
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Возможно, хотя в те приснопамятные времена кости перемалывались на костную муку и шли пищевой добавкой строителям коммунизма или в удобрения.
16.10.2020 08:34
- гость -
Прости меня, Калибр,что вольно или невольно задел твои либерастические чувства.
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Показом на люди своей абсолютной глупости, возведённой в квадрат, невозможно обидеть ни меня, ни любого здравомыслящего человека. Поэтому и написал : лечись - болеруном станешь.
У тебя полный сдвиг по фазе или пробой на землю , пора в палату № 6 - там замкнутых на либерастах лечат, обучая бальным танцам под "Семь сорок". В балетных пачках.
*Сосед недавно вернулся ,вылечили - собирается в ёперный театр болеруном устраиваться.
-тебя уже выписали оттуда?
вылечили , скорее как безнадежного.
такое уже не лечиться.
даже на костную муку твоя тушка не сойдет.
Вчера в последнем выпуске "Изоленты" приняла участие наша великолепная землячка Мария Бутина,которую гнусная пиндосня бросила в тюрьму.За что-неизвестно.Спросишь какого либераста,он начнёт молоть постороннюю чепуху с жевать сопли-ничего вразумительного.Так вот,она сделала осторожное предположение что скоро в пиндостане начнутся "весёлые времена".И неизвестно как они продолжатся и чем закончатся ) Хотя понятно, что аппарат насилия там самый мощный в мире.
Калибр, Ты крут, оппоненты зашорены путинизмом и ЕГ. Хе-хе p/s Интрастин, потрут ли?
Может вирус изгоняют
09:20
- гость -
Хотя понятно, что аппарат насилия там самый мощный в мире.
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РФ - 500 полицейских на 100 000 населения
США - 245 полицейских на 100 000 населения
Жаль, что бутину не закрыли на 15 лет за шпионаж.
Жаль, что бутину не закрыли на 15 лет за шпионаж.
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Так она оказывается шпионка?А тупая пиндосня её за это не посадила на 15 лет.
Калибр, Ты крут, оппоненты зашорены путинизмом и ЕГ. Хе-хе p/s Интрастин, потрут ли?
чей будешь холоп?!
или КАЛобразный себе подпевает.
11:07
- гость -
Так она оказывается шпионка?А тупая пиндосня её за это не посадила на 15 лет.
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Она лежала под пиндосским госслужащим и переговаривалась об этом с Торшиным, жаловалась, что он ей противен, но за ради Родины может и не сплёвывать.
Её вели с первого дня её появления в штатах. А маленький срок дали из-за её признания и слива всей нужной информации.
расположился в роще напротив ипподрома.
У ипподромовских не спрашивали,куда они лошадок в последний путь водят?
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула
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Может коммунисты Сталина вызывали?
Может коммунисты Сталина вызывали?
Скорее всего либерасты за выздоровление Навального камлали.