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Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула

, ИА "Амител"
Шокирующую находку запечатлели на фото за ипподромом

Фото: Иван Кириченко / vk.com/barneos22

В Барнауле местный житель во время прогулки с собакой нашел таинственный круг из черепов животных. Он расположился в роще напротив ипподрома.

Подписчики сообщества Barnaul 22 предположили, что на этом месте могли устраивать обряд сатанисты. Другие комментаторы в шутку выразили мнение, что на самом деле там проходил отборочный этап в "Битву экстрасенсов" либо ритуал по изгнанию коронавируса.

Как уже сообщал amic.ru, в начале августа житель Барнаула в парке "Юбилейном" нашел "прибежище сатанистов". Там горожанин увидел несколько десятков листов с иероглифами и пентаграммами и очень много свечей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.10.2020 07:16
- гость -

Осеннее обострение!

16.10.2020 07:27
CALIBR

Вопрос, откуда они появились в таком количестве должен занимать природоохранную прокуратуру в не меньшей степени, чем санэпиднадзор.
Раскопан скотомогильник болевших животных или захоронение отходов производства ненадлежащим образом и месте - прерогатива доследственной проверки с вынесением или отказом в возбуждении уголовного дела.

16.10.2020 07:39
- гость -

Скорее всего это давние отходы от мясокомбината.Барнаульские либерасты давно уже облюбовали то место и используют для своих сатанинских обрядов.Непонятно куда смотрит полиция.

16.10.2020 08:03
CALIBR

для 07:39
У тебя полный сдвиг по фазе или пробой на землю , пора в палату № 6 - там замкнутых на либерастах лечат, обучая бальным танцам под "Семь сорок". В балетных пачках.
*Сосед недавно вернулся ,вылечили - собирается в ёперный театр болеруном устраиваться.

16.10.2020 08:34
- гость -

Прости меня, Калибр,что вольно или невольно задел твои либерастические чувства.

16.10.2020 08:39
- гость -

Отходы мясо комбината 30,40 летней давности. Какие сатанисты, ребетня играют. Надзор всех мастей в кабинетах отчёты строчат. Да и вообще кавид.

16.10.2020 09:08
CALIBR

Отходы мясо комбината 30,40 летней давности.
++++++++++++
Возможно, хотя в те приснопамятные времена кости перемалывались на костную муку и шли пищевой добавкой строителям коммунизма или в удобрения.

16.10.2020 09:13
CALIBR

16.10.2020 08:34
- гость -
Прости меня, Калибр,что вольно или невольно задел твои либерастические чувства.
++++++++++++
Показом на люди своей абсолютной глупости, возведённой в квадрат, невозможно обидеть ни меня, ни любого здравомыслящего человека. Поэтому и написал : лечись - болеруном станешь.

16.10.2020 09:19
КАЛищу

У тебя полный сдвиг по фазе или пробой на землю , пора в палату № 6 - там замкнутых на либерастах лечат, обучая бальным танцам под "Семь сорок". В балетных пачках.
*Сосед недавно вернулся ,вылечили - собирается в ёперный театр болеруном устраиваться.

-тебя уже выписали оттуда?
вылечили , скорее как безнадежного.
такое уже не лечиться.
даже на костную муку твоя тушка не сойдет.

16.10.2020 09:20
- гость -

Вчера в последнем выпуске "Изоленты" приняла участие наша великолепная землячка Мария Бутина,которую гнусная пиндосня бросила в тюрьму.За что-неизвестно.Спросишь какого либераста,он начнёт молоть постороннюю чепуху с жевать сопли-ничего вразумительного.Так вот,она сделала осторожное предположение что скоро в пиндостане начнутся "весёлые времена".И неизвестно как они продолжатся и чем закончатся ) Хотя понятно, что аппарат насилия там самый мощный в мире.

16.10.2020 10:10
- гость -

Калибр, Ты крут, оппоненты зашорены путинизмом и ЕГ. Хе-хе p/s Интрастин, потрут ли?

16.10.2020 10:12
Гость

Может вирус изгоняют

16.10.2020 10:13
- гость -

09:20
- гость -
Хотя понятно, что аппарат насилия там самый мощный в мире.
-------
РФ - 500 полицейских на 100 000 населения
США - 245 полицейских на 100 000 населения
Жаль, что бутину не закрыли на 15 лет за шпионаж.

16.10.2020 11:07
- гость -

Жаль, что бутину не закрыли на 15 лет за шпионаж.
-------------------------------------------
Так она оказывается шпионка?А тупая пиндосня её за это не посадила на 15 лет.

16.10.2020 11:11
- гость -

Калибр, Ты крут, оппоненты зашорены путинизмом и ЕГ. Хе-хе p/s Интрастин, потрут ли?

чей будешь холоп?!
или КАЛобразный себе подпевает.

16.10.2020 11:18
- гость -

11:07
- гость -
Так она оказывается шпионка?А тупая пиндосня её за это не посадила на 15 лет.
------------
Она лежала под пиндосским госслужащим и переговаривалась об этом с Торшиным, жаловалась, что он ей противен, но за ради Родины может и не сплёвывать.
Её вели с первого дня её появления в штатах. А маленький срок дали из-за её признания и слива всей нужной информации.

16.10.2020 11:42
- гость -

расположился в роще напротив ипподрома.

У ипподромовских не спрашивали,куда они лошадок в последний путь водят?

16.10.2020 11:45
- гость -

Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула
----
Может коммунисты Сталина вызывали?

16.10.2020 12:10
- гость -

Может коммунисты Сталина вызывали?

Скорее всего либерасты за выздоровление Навального камлали.

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