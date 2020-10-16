Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула

Фото: Иван Кириченко / vk.com/barneos22

В Барнауле местный житель во время прогулки с собакой нашел таинственный круг из черепов животных. Он расположился в роще напротив ипподрома.

Подписчики сообщества Barnaul 22 предположили, что на этом месте могли устраивать обряд сатанисты. Другие комментаторы в шутку выразили мнение, что на самом деле там проходил отборочный этап в "Битву экстрасенсов" либо ритуал по изгнанию коронавируса.

Как уже сообщал amic.ru, в начале августа житель Барнаула в парке "Юбилейном" нашел "прибежище сатанистов". Там горожанин увидел несколько десятков листов с иероглифами и пентаграммами и очень много свечей.