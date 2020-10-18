Барнаульцы нашли минус в новом сквере на улице Сергея Ускова

В сообществе Barnaul22 жители города рассказали о большой луже, которая мешает им наслаждаться новым сквером на улице Сергея Ускова. Его открытие запланировано на 20 октября.
Жители района общественной территорией довольны, учитывая то, что в новостройках отсутствие парков и скверов это частая проблема. Но один нюанс люди все-таки нашли.
"Рядом со сквером образуется большая лужа. И все дорожки ведут, нет, не в Рим, прямо к ней. Администрация Индустриального района ответила: "Нет там лужи", – написал один из пользователей и прикрепил к посту фотографии.
Мужчина надеется, что после зимы место приведут в порядок и засадят зеленью.
Ранее объект посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. По его словам, сквер готов почти на 90% и уже обрел свои очертания.
Комментарии
Мужчина надеется, что после зимы место приведут в порядок и засадят зеленью.
Но вероятнее, что растаявший выпавший снег размоет грязь с лужи по всему скверу. Хотели бы сделать хорошо, так делали бы к 1 мая, а не к 1 ноября.
Все нормально сделали! До Морозов, до просадок грунта. Лужа - последствия строительных работ, весной газон, деревья и другая растительность «съест» избыточную влагу в почве и луж не будет.
Не будет деревьев! У дугинско-франковских прутиков по весне листья не появляются.
Это не лужа, там просто метров 5 шириной полоса, которая не является ни сквером, ни дорогой. Зачем ее там оставили? Когда-то потом доделают? Почему бы сразу все не сделать прилично и не оставлять эту грязь на неизвестно какой срок! Амик, спросите вы у франка, что это?
Сначала делают все через ж..у, а будешь высказывать претензии еще упрекнут, мол для вас делают, а вы ещё не довольны. Во-первых делайте нормально, а во-вторых эта ваша прямая обязанность облагораживать город, за которую вы получаете не плохие деньги. Но к сожалению справляетесь вы плохо со своими обязаностями, так как думаете не о благо людай, а о том как бы больше пильнуть и не попасться.
Парком это назвать никак нельзя, скверик,, но и на этом спасибо, надеюсь приживутся прутики, а то с ними прямо беда, где лужа, замёрзнет и жители образуют парковку, ведь на территории этого сквера ставили машины, около дома Энергетиков в 4 ряда была парковка, машин очень много.
Зачем вырубили деревья, которые пару лет назад там росли, господа чиновники? Видимо чтоб побольше денег пильнуть на благоустройстве..
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