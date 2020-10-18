Барнаульцы нашли минус в новом сквере на улице Сергея Ускова

В сообществе Barnaul22 жители города рассказали о большой луже, которая мешает им наслаждаться новым сквером на улице Сергея Ускова. Его открытие запланировано на 20 октября.

Жители района общественной территорией довольны, учитывая то, что в новостройках отсутствие парков и скверов это частая проблема. Но один нюанс люди все-таки нашли.

"Рядом со сквером образуется большая лужа. И все дорожки ведут, нет, не в Рим, прямо к ней. Администрация Индустриального района ответила: "Нет там лужи", – написал один из пользователей и прикрепил к посту фотографии.

Мужчина надеется, что после зимы место приведут в порядок и засадят зеленью.

Ранее объект посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. По его словам, сквер готов почти на 90% и уже обрел свои очертания.