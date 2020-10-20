Лобода надела прозрачное бикини, которое не скрыло почти ничего

Известная российская певица Светлана Лобода показала подписчикам на своей странице в Instagram, как отметила свое 38-летие. На снимке она предстала, лежа в ванной с пеной и лепестками роз по соседству с огромным букетом этих цветов.

Впрочем, многих привлекла внимание не столько окружающая обстановка, сколько сама именинница и ее откровенный наряд.

В частности, поклонники творчества певицы явно оценили практически прозрачное бикини персикового цвета, которое явно не справилось с задачей скрыть то, что посторонним видеть не положено.

"Сегодня я счастлива, как никогда

И пусть это чувство продлится как можно дольше!

У меня есть всё о чём я мечтала... и даже больше", — написала Лобода.

В отличие от фанатов, звезды шоу бизнеса обошли вниманием пикантные кадры, но сердечно поздравили певицу с днем рождения.

Так, свои поздравления в подписи к посту оставили Monatik, Игорь Крутой, Наташа Королева, Михаил Галустян, Zivert, Яна Рудковская и Николай Басков.