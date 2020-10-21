Глава СВР заявил о подготовке США к "цветной революции" в Молдавии

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США готовят "революционный" сценарий в Молдавии и уже начали вмешиваться во внутренние дела страны.
По словам директора СВР, Вашингтон не устраивает действующий президент Игорь Додон, который поддерживает конструктивные отношения "со странами СНГ, в том числе с Россией". Нарышкин уверен, что сотрудники американского посольства уже начали налаживать контакты с местной оппозиции и настраивают её на протестные акции в случае победы действующего президента на выборах.
Кроме того, по данным СВР, в ближайшее время США направят в Молдавию специалистов по "цветным революциям" с "понятными целями", пишет РБК.
Комментарии
США направят в Молдавию специалистов по "цветным революциям" с "понятными целями"
А когда Россия направляет в другую страну специалистов по "промыванию мозгов населению" с "понятными целями", то это нормально?