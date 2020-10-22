Пользователи Сети обнаружили более 100 тысяч поддельных фотографий девушек в обнаженном виде. Сделали фейковые снимки при помощи Telegram-бота.

По данным Independent, для создания дипфейков применялись изображения реальных женщин. При этом некоторые из тех, чьи лица были использованы нейросетью, были несовершеннолетними. Около 70% пользователей сервиса оказались из России или ближайших стран, а их жертвами чаще всего становятся жительницы Аргентины, США, России и Италии.

Отмечается, что бот, который создает фото интимного характера, работает бесплатно, но пользователи могут оформить подписку, которая даст им некоторые преимущества.