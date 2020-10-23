Цвет, фактура, люрекс. На что обратить внимание при выборе колготок и чулок

Чулки и колготки различают по внешнему виду, составу и стоимости. От того, правильно ли подобрана модель, зависят и личный комфорт, и долговечность изделия. Поэтому, покупая колготки или чулки, обратите внимание на их размер и плотность, подберите нужный оттенок и удобный для вас тип швов. В Барнауле все виды колготок можно найти в магазинах "Блис", где опытные консультанты помогут подобрать нужную модель и определиться с цветом и размером. Кстати, у "Блис" появился отдел в ЦУМе. Теперь купить колготки и белье можно купить в самом центре города.

Как правило, изделия делят на несколько основных видов – классические, фантазийные, утепленные и корректирующие. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Какие варианты есть?

Классические колготки и чулки – это "база" на каждый день, которая подходит под любой образ. Самые популярные оттенки таких изделий – черные и телесные, также существуют прозрачные и белые.

Фантазийные колготки и чулки – это акцент женского образа. Изделия не только подчеркивают красоту ног, но и выглядят оригинально за счет рисунков, кружевных элементов, ажурной сетки или люрекса. Такие варианты подойдут для особого случая – например, торжества или вечернего выхода.

Утепленные модели делают из синтетических тканей с добавлением акрила, шерсти или хлопка. Они плотнее обычных, подходят для носки в холодное время года.

Корректирующие колготки и чулки помогут скрыть пару размеров и выглядеть сногсшибательно. Также существуют специальные колготки для будущих мам.

Плотность

Выражается в числе Den. На упаковке можно найти обозначения:

5-15 Den – очень тонкие изделия;

20-40 Den – межсезонные модели;

50-100 Den и выше – плотные колготки, предназначенные для зимнего периода.

Фактура и оттенок

Чулки и колготки бывают блестящими, полублестящими, матовыми и полуматовыми. Матовые – отличная "база" для каждой женщины, блестящие – больше подойдут девушкам со стройными ногами.

Среди молодежи пользуются особым спросом цветные колготки. Также востребованы варианты в сеточку, с ажурной вязкой.

Швы

Бывают модели с круглыми и плоскими швами, а также бесшовные. Последние могут стоить дороже, но при этом такие изделия невероятно комфортны и незаметны даже под облегающей одеждой.

Магазин "Блис"

ул. Гоголя, 55

пр. Ленина, 55, ТЦ "ЦУМ"

ул. Белинского, 12, "Мария-Ра"

Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето"

Тел. офиса: +7 (385-2) 35-34-22

Время работы: пн-пт – 09:00-18:00, сб-вс – выходной

ВКонтакте

Инстаграм

Одноклассники

E-mail: blis@bk.ru