Картину уличного художника Бэнкси купили почти за 10 млн долларов

Картину британского уличного художника Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе за 7,6 млн евро (9,8 млн долларов). Об этом сообщают "Известия".

#AuctionUpdate⚠️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB — Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020

По предварительной оценке экспертов, начальная стоимость картины составляла от 3 млн до 5 млн евро (3,9-6,5 млн долларов). В работе содержится отсылка к произведению Клода Моне "Японский мостик", композицию которого Бэнкси нарушил последствиями жизнедеятельности общества потребления.

По информации СМИ, торги длились всего 8 минут. Кто стал обладателем полотна, неизвестно. При этом отмечается, что купил ее некий азиатский инвестор.

Эта работа не стала самой дорогой картиной художника. Его произведение Devolved Parliament ранее ушло с молотка почти за 12 млн.