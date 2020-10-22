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Картину уличного художника Бэнкси купили почти за 10 млн долларов

, ИА "Амител"
Торги длились всего лишь 8 минут

Картину британского уличного художника Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе за 7,6 млн евро (9,8 млн долларов). Об этом сообщают "Известия".

По предварительной оценке экспертов, начальная стоимость картины составляла от 3 млн до 5 млн евро (3,9-6,5 млн долларов). В работе содержится отсылка к произведению Клода Моне "Японский мостик", композицию которого Бэнкси нарушил последствиями жизнедеятельности общества потребления. 

По информации СМИ, торги длились всего 8 минут. Кто стал обладателем полотна, неизвестно. При этом отмечается, что купил ее некий азиатский инвестор. 

Эта работа не стала самой дорогой картиной художника. Его произведение Devolved Parliament ранее ушло с молотка почти за 12 млн. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.10.2020 14:47
ЯЛЕГЕНДА

Пойду пивоварку рисавать

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