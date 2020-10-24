Жириновский оценил идею распространения защитных масок бесплатно

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение депутата Ярослава Нилова решить проблему пренебрежения россиянами защитными масками путем их бесплатной раздачи.

"Бесплатное распространение масок наладить вполне можно. Цена одной – всего 3 рубля. Любой город в своем бюджете найдет для этого средства. Другое дело – как убедить граждан их носить, а не просто совать в карман или, в лучшем случае, на подбородок", – цитирует РИА Новости лидера фракции.

По словам Жириновского, для решения этой проблемы прежде всего следует остановить дискуссию о необходимости ношения масок. И сделать это следует через запрет публикаций СМИ об их бесполезности, а также призывов к тому, что с ковидом нужно смириться, утверждает чиновник.

По последним данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии зафиксировали более 1,4 млн заразившихся коронавирусом, 25,5 тыс. пациентов скончались. Выздоровели за весь период 1,1 млн человек.