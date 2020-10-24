Эксперт назвал способ отличить мошенника от сотрудника банка

Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал, как отличить телефонного афериста от настоящего сотрудника банка.

Как объяснил специалист в интервью радио Sputnik, разобраться, кто именно звонит, довольно трудно, поскольку злоумышленники выучили алгоритмы разговоров банковских работников. При этом порой мошенники и не пытаются получить никаких данных, кроме наличия карточек нужных банков у потенциальной жертвы. Такие звонки собирают информацию для последующей атаки, которая может произойти намного позже.

Несмотря на мастерство обманщиков, их все же можно вычислить. Как пояснил Сизов, в подозрительных ситуациях банк самостоятельно блокирует банковские счета и останавливает операции, после чего уже связывается с клиентом и задает вопросы. Мошенники же, наоборот, просят продиктовать коды из SMS и CVC/CVV с целью остановить перевод средств.