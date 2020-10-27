Врач рассказала о новой пандемии

Невролог Вера Пшеничникова в интервью "Говорит Москва" рассказала о мировой пандемии недостатка магния. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья.

По словам врача, ситуация осложняется тем, что взять анализ на данный микроэлемент крайне тяжело. Специалист считает, что магний безопасен для организма и не образует камней.

"Можно пить 300 мг – два месяца пьете, месяц не пьете, схем сейчас очень много. Сейчас у американцев модно, когда зовут диетологов, и пациенту по микроэлементам, которых ему не хватает, составляют диету. Составляйте диеты и ешьте богатые этими микроэлементами продукты", – поделилась методами ввода магния в организм Пшеничникова.