Врач рассказала о новой пандемии

Невролог Вера Пшеничникова в интервью "Говорит Москва" рассказала о мировой пандемии недостатка магния. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья.
По словам врача, ситуация осложняется тем, что взять анализ на данный микроэлемент крайне тяжело. Специалист считает, что магний безопасен для организма и не образует камней.
"Можно пить 300 мг – два месяца пьете, месяц не пьете, схем сейчас очень много. Сейчас у американцев модно, когда зовут диетологов, и пациенту по микроэлементам, которых ему не хватает, составляют диету. Составляйте диеты и ешьте богатые этими микроэлементами продукты", – поделилась методами ввода магния в организм Пшеничникова.
Комментарии
При чем здесь невролог? Еще венеролога надо позвать...
При том! не владеете информацией-не позорьтесь
При чем здесь невролог?
как причем - как известно все болезни от нервов)))
27.10.2020 08:42
- гость -
Ну да, при любом заболевании сначала нужно позвать невролога))
Готовьте ваши денежки.
08:42- гость - как известно все болезни от нервов)
Незабываем, что нервы от глистов...