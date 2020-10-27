Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с COVID-19 в России может стабилизироваться в первой декаде декабря. Именно до этого времени будет продолжаться фаза роста.

"По законам эпидемиологии он (рост, – прим. ред.) продолжается в среднем 2-2,5 инкубационных периода по 14 дней. Таким образом, период, когда можно говорить о какой-либо стабилизации, – это первая декада декабря, а сейчас еще идет фаза роста", – сказал специалист в беседе с ТАСС.

При этом, отмечает эксперт, в первую очередь выход на плато произойдет в Москве, поскольку именно столица включилась в эпидемический процесс раньше других регионов.

По последним данным, в России насчитывается более 1,5 млн выявленных случаев коронавируса и 27 тысяч смертей. Выздоровели свыше 1,1 млн человек.