В АлтГПУ пройдет онлайн-курс по организации электронного обучения

АлтГПУ с 9 по 21 ноября 2020 года проведет бесплатный курс "Основы программирования смартфонов в условиях организации электронного обучения". К участию приглашают учителей информатики, преподавателей информационных технологий и других работников образования, желающих узнать больше о цифровых технологиях. Регистрация в программе уже открыта.

Участники пройдут обучение дистанционно и получат удостоверение о повышении квалификации. Объем курса рассчитан на 72 часа. Преподаватель – Алексей Ушаков, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий АлтГПУ.

Количество персональных цифровых сертификатов ограничено, поэтому в АлтГПУ советуют зарегистрироваться как можно быстрее – не позднее 29 октября 2020 года.

Обучение проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".