Чтобы подготовить дачу к зиме, нужно прибрать горюче-смазочные материалы, ветви деревьев, дрова и разобрать конструкции парников, советует пресс-служба МЧС России.

Как объяснили спасатели, на участке не стоит оставлять бензин, керосин и иные горючие материалы, поскольку даже брошенный случайным прохожим окурок может стать причиной большого пожара.

Кроме того, перед зимовкой стоит убрать сухие листья, остатки травы и деревяшки – их следует вывезти в специально отведенные места. Кроме того, спасатели настойчиво рекомендуют отключать на зиму электричество и газ, а газовые баллоны увозить домой.

Если же дачу планируется использовать осенью или зимой, то следует заранее проверять газовое оборудование и электропроводку, а также проводить обслуживание дымоходов и печей, пишет РИА Новости.