"На самом дне". Барнаулец спит в шалаше из пакетов и ест то, что выловит из речки

В такие дни хочется сидеть в теплой квартире и пить горячий чай. Но для некоторых простые осенние радости – недосягаемая роскошь.

Этой непростой историей поделилась участница сообщества Barnaul22 @valentina_sergeevna_yurist22. В своем посте женщина рассказала, что несколько месяцев на берегу Барнаулки в шалаше из пакетов живет мужчина. Ящики с протухшей едой, пакеты скисшего молока, котелок и решетка для гриля на углях. А еще зеркало, на котором лежит мыло, зубная щетка и таблетки. Вот все нехитрое имущество бездомного – оно мокнет под моросящим дождем, от которого "жилец" прячется в шалаше (крышей ему служат несколько слоев полиэтилена).

"Мы наблюдаем за ним с начала лета, – рассказывает Александр, работник офиса, окна которого как раз выходят на шалаш. Именно Александр и его коллеги первыми решили написать о мужчине в соцсетях. – Когда было тепло, мы не предпринимали никаких действий. Наступили холода, нам стало жалко, решили помочь. Вчера мы пришли поговорить с ним, чтобы выяснить обстоятельства его жизни". Александр говорит: мужчина стыдится условий, в которые попал, и не хочет чрезмерного внимания к своей персоне. А потому, рассказал Александр, удалось выяснить немного: родился мужчина в 1972 году, у него есть паспорт и прописка. По его словам, из-за ссоры с родственниками ему пришлось уйти из дома, теперь он живет тут, у реки. Он не пьет, питается от случая к случаю – тем, что поймает в реке, тем, что принесут сердобольные "соседи" высоток. Но зачастую ему приходится искать еду в мусорных баках.

Сейчас Александр и его коллеги пытаются помочь мужчине. Они выясняют обстоятельства, которые сделали барнаульца бездомным. Но делиться подробностями его истории с нами отказались, считая, что лишнее внимание только навредит делу.

"Мы разместили в соцсетях призыв помочь этому человеку, – говорит Валентина, инициатор помощи бездомному в соцсетях. – Хотим обеспечить теплой одеждой, горячей едой. Но рассказывать детали истории этого человека мы не будем. Боимся, что наш подопечный просто пропадет, если информация о нем разнесется по Барнаулу. Злых людей много, никто не знает, как отреагирует общество. Разговаривать с журналистами мы не станем. Те, кто хочет помочь, просто принесите теплые вещи, еду".

Фотокорреспондент amic.ru побывал на месте и выяснил, в каких ужасных условиях может жить человек в наше время.