"На самом дне". Барнаулец спит в шалаше из пакетов и ест то, что выловит из речки

В такие дни хочется сидеть в теплой квартире и пить горячий чай. Но для некоторых простые осенние радости – недосягаемая роскошь.
Этой непростой историей поделилась участница сообщества Barnaul22 @valentina_sergeevna_yurist22. В своем посте женщина рассказала, что несколько месяцев на берегу Барнаулки в шалаше из пакетов живет мужчина. Ящики с протухшей едой, пакеты скисшего молока, котелок и решетка для гриля на углях. А еще зеркало, на котором лежит мыло, зубная щетка и таблетки. Вот все нехитрое имущество бездомного – оно мокнет под моросящим дождем, от которого "жилец" прячется в шалаше (крышей ему служат несколько слоев полиэтилена).
"Мы наблюдаем за ним с начала лета, – рассказывает Александр, работник офиса, окна которого как раз выходят на шалаш. Именно Александр и его коллеги первыми решили написать о мужчине в соцсетях. – Когда было тепло, мы не предпринимали никаких действий. Наступили холода, нам стало жалко, решили помочь. Вчера мы пришли поговорить с ним, чтобы выяснить обстоятельства его жизни". Александр говорит: мужчина стыдится условий, в которые попал, и не хочет чрезмерного внимания к своей персоне. А потому, рассказал Александр, удалось выяснить немного: родился мужчина в 1972 году, у него есть паспорт и прописка. По его словам, из-за ссоры с родственниками ему пришлось уйти из дома, теперь он живет тут, у реки. Он не пьет, питается от случая к случаю – тем, что поймает в реке, тем, что принесут сердобольные "соседи" высоток. Но зачастую ему приходится искать еду в мусорных баках.
Сейчас Александр и его коллеги пытаются помочь мужчине. Они выясняют обстоятельства, которые сделали барнаульца бездомным. Но делиться подробностями его истории с нами отказались, считая, что лишнее внимание только навредит делу.
"Мы разместили в соцсетях призыв помочь этому человеку, – говорит Валентина, инициатор помощи бездомному в соцсетях. – Хотим обеспечить теплой одеждой, горячей едой. Но рассказывать детали истории этого человека мы не будем. Боимся, что наш подопечный просто пропадет, если информация о нем разнесется по Барнаулу. Злых людей много, никто не знает, как отреагирует общество. Разговаривать с журналистами мы не станем. Те, кто хочет помочь, просто принесите теплые вещи, еду".
Фотокорреспондент amic.ru побывал на месте и выяснил, в каких ужасных условиях может жить человек в наше время.
Комментарии
Мир наизнанку. В Гонконге платят пособие в 5000 местных долларов, на 2000 снимают жилье. У нас пособие в трудной ситуации не получишь. Количество преступлений будет расти.
Надо было напротив Администрации поселиться, тогда бы в тепло забрали.
Разнорабочим можно устроится ВСЕГДА, те же 12-15 тысяч будет получать. Можно устроится дворником, взять обслуживать не один дом, а два и будут в кармане те же 12-15 тысяч. На 7 тысяч можно снять коммунальную комнату или комнату в квартире. А на 5 тысяч питаться.
каждому свое, кому то проще чем решать проблемы-стать бомжом!
А можно было грохнуть родственника и обеспечить себе кров, еду и работу.
Тут наверняка история интересная. Если он не пьет, а создает такой быт. Он или псих или мощный
29.10.2020 15:46
гостьЯ
я посмотрю с как ты пойдешь на работу ,чтобы в итоге жить практически также как и он сейчас.
кто хочте - найдет выход. найдет работу, найдет еньги и жилье. а это просто бомж. это психика такая. сижу, нчие не делаю, подайте те, кто заработал.
Мне чтоли на работу хочется идти? Нет, я б тоже лежал....а есть слово НАДО. надо семью кормить, налоги, комунальыне, одеваться ,питаться и прочее. с неба не упадёт.
Теперь он будет герой Амика? Устроился, как будто собрался жить там 20 лет.
Есть антикризисные центры, есть социальная помощь. У него есть документы. Он хотя бы пытался что то изменить?
Амик, даешь героя?!
Назло маме уши отморозить. Тот же антимасочник. Та же психология.
щас какой-нибудь росприроднадзор нагрянет, потом потребнадзор тоже какой-нибудь, пожарная инспекция, потом налоговая выдвинет требование в виде налога на имущество и землю. Очередь из вымогателей будет ого-го
Здоровее будет - никакая корона такого закаленного не возьмет. В роддомах бомжички приходят рожают совершенно здоровых детей и пишут отказную. Девки с деньгами из хороших семей либо зачать долго не могут - бешенные деньги на ЭКО тратят, либо больных рожают
У человека из-за случившегося (потерял жилье и работу) вполне могли опуститься руки. Ему, скорее всего, нужна психологическая помощь, чтобы вернуть в веру в себя и начать менять свою жизнь к лучшему.
Хватит изголяться.От тюрьмы и от сумы не зарекайтесь.Просто помогите,если можете.
29.10.2020 15:46
гостьЯ
Разнорабочим можно устроится ВСЕГДА, те же 12-15 тысяч будет получать. Можно устроится дворником
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А если у тебя гипертония, больная спина и боли в ноге? Сейчас дворник контейнеры катает, газонокосилку таскает, а зимой тонны снега перекидывает. На работу каждый день, где-то по 14 часов в день.
На бывшей работе кадровик и секретарь переложила часть работы на других. Получала 20 тысяч, это 10 лет назад, находясь в тепле. Ходила на больничный. Так можно работать и других учить.
А мог бы спать в подъезде и питаться на мусорке. -Ушел, чтобы не мешать другим.
Психология ... или нечаянные кредиты.
выживальщик) он не айтишник случайно?
Задолбали, в вк же писал чел выйдите на меня я его устрою и т.д.
Есть старый проверенный способ пережить зиму для таких вот индивидуумов, это за незначительное преступление определиться на зимний период в места не столь отдаленные.